Информация приведена для общего ознакомления потребителей с реализуемыми Карелиясафари услугами и не является публичной офертой к заключению договора. Актуальную информацию об условиях, порядке и ценах предоставления конкретной услуги Вы можете уточнить у представителя Карелиясафари, обратившись по телефону:

+ 7 921 726-86-99 или по электронной почте: info@kareliasafari.com

Все права защищены. Любое использование информации разрешается с согласия правообладателя.

©2008-2023 Карелиясафари