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Прогулка на ладье Хийси по набережной Петрозаводска

Приглашаем Вас посмотреть на город Петрозаводск с воды на деревянной ладье. Мы совершим мини-путешествие на необитаемый Лой остров, находящийся напротив набережной Петрозаводска. На острове нас ждет чаепитие с овсяным печеньем и иван-чаем. Здесь гнездятся чайки, растет множество разнообразных ягод и цветов. А самое главное - отсюда открывается панорама на весь Петрозаводск! 

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Информация

В июне и июле ежедневные прогулки в 18:00 и в 20:15

В августе в 17:00 и в 19:15 

  • Продолжительность: 2 часа
  • Место старта: г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, 1, причал у Памятника Петру I 
  • Стоимость: 500 - 1900 рублей

Программа тура

  • Встреча гостей на набережной города Петрозаводска у причала рядом с памятником Петру. Посадка в судно.
  • Прогулка до острова Лой вулканического происхождения (5 км, 30 минут)
  • Высадка на острове, чаепитие с иван-чаем и овсянным печеньем. Купаемся, кушаем ягоды, фотографируемся (1 час)
  • Переход от острова Лой на набережную Петрозаводска (30 минут)

Продолжительность

2 часа 

 

Уровень сложности

легкий

 

Тип тура:

активный тур

 

 

Кому подойдет этот тур:

✱ Семейным парам

✱ Активным путешественникам
✱ Любителям познавательных туров
✱ Для любителей коротких туров

Интересные места

✱ Набережная города Петрозаводска

✱ Онежское озеро 

Вам предстоит

✱ Увидеть Петрозаводск с воды

​✱ Отведать иван-чай с печеньем

 

 

Стоимость тура с человека:

1900 рублей с человека

Дети до 5-ти лет 500 рублей. На каждого ребенка нужен один взрослый сопровождающий по правилам ГИМС. 

В стоимость включено:

  • Аренда парусной ладьи "Хийси" и работа капитана
  • Чаепитие с печеньем
  • Спасательный жилет

В стоимость не входит:

!Что нужно взять с собой: Удобная обувь (без каблуков), ветрозащитная куртка, фотоаппарат 

Описание транспорта: Парусно-моторное судно "Хийси", длина 12 метров, мощность двигателя 35 л.с., площадь паруса 30 кв.м., вместимость 12 человек

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ЗАЯВКА НА ТУР: Прогулка на ладье Хийси по набережной Петрозаводска

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