Приглашаем Вас посмотреть на город Петрозаводск с воды на деревянной ладье. Мы совершим мини-путешествие на необитаемый Лой остров, находящийся напротив набережной Петрозаводска. На острове нас ждет чаепитие с овсяным печеньем и иван-чаем. Здесь гнездятся чайки, растет множество разнообразных ягод и цветов. А самое главное - отсюда открывается панорама на весь Петрозаводск!
В июне и июле ежедневные прогулки в 18:00 и в 20:15
В августе в 17:00 и в 19:15
Продолжительность
2 часа
Уровень сложности
легкий
Тип тура:
активный тур
Кому подойдет этот тур:
✱ Семейным парам
✱ Активным путешественникам
✱ Любителям познавательных туров
✱ Для любителей коротких туров
Интересные места
✱ Набережная города Петрозаводска
✱ Онежское озеро
Вам предстоит
✱ Увидеть Петрозаводск с воды
✱ Отведать иван-чай с печеньем
1900 рублей с человека
Дети до 5-ти лет 500 рублей. На каждого ребенка нужен один взрослый сопровождающий по правилам ГИМС.
!Что нужно взять с собой: Удобная обувь (без каблуков), ветрозащитная куртка, фотоаппарат
Описание транспорта: Парусно-моторное судно "Хийси", длина 12 метров, мощность двигателя 35 л.с., площадь паруса 30 кв.м., вместимость 12 человек